Україна незадоволена змінами в законі про ІНП Польщі, – посольство

Таку думку висловив Тимчасовий повірений у справах України в Польщі Василь Зварич, повідомляє "Укрінформ".

"На жаль, Сейм Польщі не скористався нинішньою доброю нагодою, щоб розглянути також ті положення, які викликають наше занепокоєння і заважають нормальній конструктивній співпраці з питань історичної пам’яті. Зміни до закону про ІНП від 26 січня викликали занепокоєння Ізраїлю, США та України. Сьогоднішнє ж голосування не задовольнило сподівань української сторони", – заявив Зварич.

Водночас він підкреслив, що українська сторона розцінює нинішнє схвалення змін до закону про ІНП як "вияв готовності польської сторони до перегляду тих його положень, які створили небажані перешкоди для співпраці Польщі з партнерами, у тому числі з Україною".

"Фактично, завдяки прийнятим змінам знімається одне із застережень, яке висувала також українська сторона, про неможливість ведення відкритої й об'єктивної дискусії з питань трагічної українсько-польської історії під загрозою кримінального переслідування", – зауважив український дипломат.

Він додав, що українська сторона уважно відслідковує проходження в Конституційному суді Польщі звернення президента Польщі із зауваженнями щодо термінології "український націоналіст" та "Східна Малопольща".

"Сподіваємося, що найближчим часом з урахуванням позиції Конституційного суду буде внесено нові зміни до закону про ІНП, які повністю відкриють шлях до подальшої конструктивної взаємодії між Україною та Польщею з питань історичної пам’яті", – наголосив Тимчасовий повірений у справах України в Польщі.

Нагадаємо, Сейм Польщі ухвалив зміни до оновленого закону про Інститут національної пам’яті, скасувавши статтю, що передбачає кримінальну відповідальність за приписування польському народу злочинів нацистів.