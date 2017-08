Україна ніколи не постачала ракетні двигуни Північній Кореї, - Турчинов (оновлено)

Український оборонний і авіакосмічний комплекси не постачали зброї і військових технологій в Північну Корею, а поширювана деякими New York Times неправдива інформація про нібито передачу "Південмашем" ракетних технологій КНДР, швидше за все, спровокована російськими спецслужбами.

"Ця інформація не має під собою ніяких підстав, є провокаційною за своїм змістом, і, швидше за все, спровокована російськими спецслужбами для прикриття власних злочинів", - повідомляє прес-служба секретаря РНБО України Олександра Турчинова.

"Україна ніколи не постачала ракетні двигуни і будь-ракетні технології в Північну Корею. Вважаємо, що ця антиукраїнська кампанія спровокована російськими спецслужбами для прикриття своєї участі в північнокорейських ядерних і ракетних програмах", - наголосив секретар РНБО України.

Оновлення. У "Південмаші" теж заперечили постачання ракетних двигунів КНДР.

Підприємство заявило, що не виробляє та не постачає ані ракети, ані їхні частини Росії чи Північній Кореї, йдеться на сайті компанії. У підприємстві заявили, що вони ніяк не пов'язані з ракетними програмами КНДР, а єдиний серійний двигун, який зараз експортується, потрібен для роботи у відкритому космосі та не підходить для балістичних ракет, насамперед силою тяги.

Нагадаємо, що на сайті американської газети "The New York Times" була опублікована стаття із заголовком "Північнокорейський ракетний успіх пов'язаний українським заводом". У статті з посиланням на дослідження спеціаліста з ракетних питань в Міжнародному інституті стратегічних досліджень (International Institute for Strategic Studies, IISS) Майкла Еллемана (англ. Michael Elleman) йдеться, що останні успіхи КНДР у випробуваннях міжконтинентальної балістичної ракети "стали можливі завдяки покупкам потужних ракетних двигунів на чорному ринку, ймовірно, з українського заводу, що має історичні зв'язки з російською ракетною програмою".

Однак, експерти зауважують, що технологія ракетних двигунів настільки складна, що КНДР не змогла б дуже швидко перелаштуватися на її виробництво. Минулого місяця "Південмаш" заперечив повідомлення про те, що завод переживає важкі часи і бореться за виживання, продаючи технології закордон, зокрема в Китай. На сайті компанії наголошується, що вона не передавала небезпечні технології за межі України і не буде цього робити. Американські слідчі не вірять у ці запевняння. Хоча немає жодних доказів, що президент Петро Порошенко знав чи контролював можливий витік технологій з завода. Як двигуни RD-250 потрапили в КНДР, досі лишається загадкою.

Еллеман не виключає, що російська ракетна компанія "Енергоатом", яка має тісні зв'язки з "Південмашем", могла зіграти роль у передачі RD-250 Північній Кореї. Експерт підкреслює, що такі українські двигуни можуть досі зберігатися на російських складах.