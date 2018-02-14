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Україна обговорила з Південною Кореєю ключові питання щодо безвізу

За словами глави МВС, корейська сторона має "високу мотивацію та зацікавленість"
У Південній Кореї делегація України обговорила ключові питання для завершення переговорів щодо безвізового режиму між країнами, взаємного визнання водійських прав та особистих документів.
Україна обговорила з Південною Кореєю ключові питання щодо безвізу Фото: Reuters

Про це повідомив глава Міністерства внутрішніх справ України Арсен Аваков.

"Хочу підкреслити високу мотивацію і зацікавленість корейської сторони у співпраці з Україною, в тому числі, в промислово-технічній сфері, космічних програмах, інфраструктурних та с / г проектах", - написав міністр у Facebook.

За його словами, Міністерство закордонних справ України та Міністерство внутрішніх справ вже підготували інтенсивну покрокову програму дій для запровадження цих домовленостей.

Нагадаємо, МЗС України зараз ретельно працює над запровадження безвізового режиму з країнами так званого шенгенського "білого списку" – тобто тими, чиї громадяни мають право безвізового в’їзду до ЄС.

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14 02 2018 19:28
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