НОВИНИУ Південній Кореї делегація України обговорила ключові питання для завершення переговорів щодо безвізового режиму між країнами, взаємного визнання водійських прав та особистих документів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Україна обговорила з Південною Кореєю ключові питання щодо безвізу
За словами глави МВС, корейська сторона має "високу мотивацію та зацікавленість"
Фото: Reuters
Про це повідомив глава Міністерства внутрішніх справ України Арсен Аваков.
"Хочу підкреслити високу мотивацію і зацікавленість корейської сторони у співпраці з Україною, в тому числі, в промислово-технічній сфері, космічних програмах, інфраструктурних та с / г проектах", - написав міністр у Facebook.
За його словами, Міністерство закордонних справ України та Міністерство внутрішніх справ вже підготували інтенсивну покрокову програму дій для запровадження цих домовленостей.
Нагадаємо, МЗС України зараз ретельно працює над запровадження безвізового режиму з країнами так званого шенгенського "білого списку" – тобто тими, чиї громадяни мають право безвізового в’їзду до ЄС.
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