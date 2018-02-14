Україна обговорила з Південною Кореєю ключові питання щодо безвізу

За словами глави МВС, корейська сторона має "високу мотивацію та зацікавленість"

У Південній Кореї делегація України обговорила ключові питання для завершення переговорів щодо безвізового режиму між країнами, взаємного визнання водійських прав та особистих документів.

Про це повідомив глава Міністерства внутрішніх справ України Арсен Аваков.

"Хочу підкреслити високу мотивацію і зацікавленість корейської сторони у співпраці з Україною, в тому числі, в промислово-технічній сфері, космічних програмах, інфраструктурних та с / г проектах", - написав міністр у Facebook.

За його словами, Міністерство закордонних справ України та Міністерство внутрішніх справ вже підготували інтенсивну покрокову програму дій для запровадження цих домовленостей.

Нагадаємо, МЗС України зараз ретельно працює над запровадження безвізового режиму з країнами так званого шенгенського "білого списку" – тобто тими, чиї громадяни мають право безвізового в’їзду до ЄС.