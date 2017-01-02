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Україна обміняється із бойовиками списками полонених, – ОБСЄ

Наразі списки верифікуються сторонами
Тристороння контактна група на засіданні в середу в Мінську домовилася про обмін списками полонених.
Україна обміняється із бойовиками списками полонених, – ОБСЄ Мартін Сайдік. Фото: rbc.ua

"У гуманітарній сфері важливим позитивним моментом є обмін поіменними списками полонених. Наразі списки верифікуються сторонами", - заявив спеціальний представник чинного голови ОБСЄ у тристоронній контактній групі Мартін Сайдік, інформує "Інтерфакс-Україна".

Також Сайдік повідомив, що контактна група обговорила механізм, який передбачає можливість для полонених залишитися на контрольованій урядом території після звільнення.

"Йшлося також про осіб, які після звільнення хотіли б залишитися на територіях, підконтрольних уряду України. Це означає, що необхідно знайти механізм, який допоміг би забезпечити наміри за допомогою участі третьої сторони або інституції", - сказав він.

Сайдік зазначив, що така інституція повинна бути уповноважена на повернення документів та особистих речей цих осіб.

Нагадаємо, Тристороння контактна група закликала до повного припинення вогню на Донбасі і відведення всіх озброєнь до лінії, позначеної в Мінських угодах від 19 вересня 2014 року.

Раніше представники Російської Федерації зірвали скайп-конференцію тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі, скликану за ініціативою української сторони через загострення ситуації в Авдіївці.

Відзначимо, що станом на 16 годину, 1 лютого, з міста Авдіївка Донецької області евакуйовано 132 особи (з них 70 дітей).

Зранку, 1 лютого, з Авдіївки Донецької області,  евакуювали 80 дітей.

Як повідомляв iPress.ua, вранці 29 січня бойовики розпочали штурмові дії в районі авдіївської промзони з метою захоплення позицій ЗСУ.

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01 02 2017 18:29
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