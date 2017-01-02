Україна обміняється із бойовиками списками полонених, – ОБСЄ
"У гуманітарній сфері важливим позитивним моментом є обмін поіменними списками полонених. Наразі списки верифікуються сторонами", - заявив спеціальний представник чинного голови ОБСЄ у тристоронній контактній групі Мартін Сайдік, інформує "Інтерфакс-Україна".
Також Сайдік повідомив, що контактна група обговорила механізм, який передбачає можливість для полонених залишитися на контрольованій урядом території після звільнення.
"Йшлося також про осіб, які після звільнення хотіли б залишитися на територіях, підконтрольних уряду України. Це означає, що необхідно знайти механізм, який допоміг би забезпечити наміри за допомогою участі третьої сторони або інституції", - сказав він.
Сайдік зазначив, що така інституція повинна бути уповноважена на повернення документів та особистих речей цих осіб.
Нагадаємо, Тристороння контактна група закликала до повного припинення вогню на Донбасі і відведення всіх озброєнь до лінії, позначеної в Мінських угодах від 19 вересня 2014 року.
Раніше представники Російської Федерації зірвали скайп-конференцію тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі, скликану за ініціативою української сторони через загострення ситуації в Авдіївці.
Відзначимо, що станом на 16 годину, 1 лютого, з міста Авдіївка Донецької області евакуйовано 132 особи (з них 70 дітей).
Зранку, 1 лютого, з Авдіївки Донецької області, евакуювали 80 дітей.
Як повідомляв iPress.ua, вранці 29 січня бойовики розпочали штурмові дії в районі авдіївської промзони з метою захоплення позицій ЗСУ.
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