Україна обурена через показ в Білорусі російського пропагандистського фільму про Крим

Міністерство закордонних справ України направило в МЗС Білорусі ноту у зв'язку з анонсом показу в кінотеатрах російського пропагандистського фільму "Крим. З коханими не розлучайтеся".

У трейлері, який показали в Мінських кінотеатрах, ідеться, що картина "базується на реальних подіях" на тлі "повернення півострова в рідну гавань". Згідно з анонсом, прем'єра фільму запланована на середину серпня. Стрічку знято на кошти російського урядового "Фонду кіно" режисером і телеведучим Олексієм Пімановим, повідомляє "Радіо Свобода".

Тим часом, перший заступник гендиректора підприємства "Кіновідеопрокат" Андрій Разжавайкін запевнив, що на великих екранах "Крим" не демонструватимуть.

"Можу запевнити, що у нас цей фільм до показу в кінотеатрах не планувався. Наскільки я знаю, там прем'єру перенесено з серпня на вересень, але в будь-якому випадку ми не можемо показувати всі кінострічки, які виходять у Російській Федерації. Ще раз повторюю: у нас "Крим" до показу не передбачався, його не було навіть у перспективних планах. І не буде", - зауважив він.

Нагадаємо, що на Каннському кіноринку відбувся показа фільму "Україна у вогні", спродюсованого американським режисером Олівером Стоуном. Фільм розповідає про Революцію Гідності з точки зору Віктора Януковича, Володимира Путіна та Віталія Захарченка, екс-міністра МВС України.