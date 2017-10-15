Україна очікує транш від МВФ до кінця року, – Данилюк

Про це міністр повідомив у неділю у Вашингтоні після зустрічей з керівництвом МВФ, пише "Укрінформ".

"В принципі, ми очікуємо транш до кінця року", – зауважив глава українського Мінфіну.

При цьому він зазначив, що це питання залежить, здебільшого, від результату переговорів стосовно формулювання ціни на газ.

"Тобто ми маємо знайти формулу, яка буде визначати ціни на газ на період до повної лібералізації ринку газу. Зараз ми над цим працюємо, я не думаю, що нам для цього буде потрібно багато часу, ми досить інформативно провели ці зустрічі, обмінялися інформацією, позицією, і зараз тільки треба це оформити", – констатував Данилюк.

Водночас, за його словами, на нинішньому етапі переговорів МВФ також звертає увагу на інші питання. Серед них – пенсійна реформа.

"Тут ми зараз завершуємо аналіз закону разом з МВФ і жодних таких принципових питань, неузгодженостей ми не знайшли. Я впевнений, що ми отримаємо позитивний відгук як від Світового банку, так і Міжнародного валютного фонду", – зазначив Данилюк.

Ще однією умовою для отримання наступного траншу є затвердження закону в Україні щодо змін процедури приватизації.

"Цей законопроект вже знаходиться у Верховній Раді", – нагадав він.

За його словами, це більш важливо для України, ніж для програми МВФ, бо бюджет втрачає мільярди від неефективного управління державною власністю.

У разі, якщо Україна не отримає чергового траншу до кінця року, це не буде критичним для національної економіки, зауважив міністр.

"Ми зараз не в тій ситуації, коли місяць, два, три щось змінюють. Ми досить довго працювали над посиленням нашої економіки для того, щоб зараз не рахувати дні та місяці", – наголосив Данилюк.

Він підкреслив, що головне для України зараз прийняти закон про приватизацію, важливо знайти справедливу формулу на газ, "і коли ми це зробимо, надання траншу буде вже технічним питанням".

Нагадаємо, в суботу, 14 жовтня, міністр фінансів Олександр Данилюк заявив, що Україна наблизилася до виконання рекомендацій Міжнародного валютного фонду для отримання чергового траншу в рамках програми розширеного фінансування EFF.

Розрахунки Міністерства енергетики показали, що відповідно до діючої методики, ціну на газ треба підвищити до 5,815 тисяч гривень (без ПДВ) за тисячу кубометрів – на 17,6% більше поточних цін.