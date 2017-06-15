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Україна очолила командний залік на чемпіонаті Європи зі стрибків у воду в Києві

Всього українці вибороли вже сім медалей на домашньому чемпіонаті Європи
Українка Анна Письменська стала чемпіонкою Європи зі стрибків у воду на турнірі в Києві, здобувши третє золото для країни.
Україна очолила командний залік на чемпіонаті Європи зі стрибків у воду в Києві

Письменська набрала 303,3 очка в стрибках з 3-метрового трампліну. Ще одна українка Анастасія Недобега посіла третє місце, пише "Інтерфакс-Україна".

Також сьогодні золото виграла українська пара Максим Долгов і Олександр Горшковозов. Вони стали переможцями в синхронних стрибках з 10-метрової вишкі.За шість спроб вони набрали 431,28 очка.

Першим українцем, який виграв чемпіонат Європи в Києві став Іван Кваша. Він став переможцем у стрибках з метрової платформи.

Всього українці вибороли вже сім медалей на домашньому чемпіонаті Європи, завдяки чому очолили командний залік.

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15 06 2017 22:52
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