Україна очолила Комісію зі збереження морських живих ресурсів Антарктики – Шкарлет

Це сталося вперше із часу набуття членства в організації 1994 року.

Україна ухвалила головування у Комісії зі збереження морських живих ресурсів Антарктики.

Про це повідомив міністр освіти та науки Сергій Шкарлет у своєму Telegram.

"Важлива перемога України в науковій сфері. В Австралії завершилось 41-е засідання Комісії зі збереження морських живих ресурсів Антарктики, під час якого Україна прийняла головування в цій організації. Україна вперше очолила Комісію із часу набуття членства в організації (1994 р.). Новим її головою став Віталій Цимбалюк – український дипломат, колишній посол України в Республіці Чилі", – написав він.

Шкарлет зазначив, що для України це можливість відстоювати наукові та рибогосподарські інтереси в Антарктиці.

Крім того, за словами міністра, для екологічних, океанологічних та біологічних досліджень морських вод Антарктики планують залучити українське науково-дослідне судно "Ноосфера".

Також Україна продовжує представляти у Південному океані свій рибальський флот на двох видах промислу, завдяки чому Антарктика залишається для нас важливим рибопромисловим регіоном.

"В умовах повномасштабного вторгнення рф на територію України промисел в Антарктиці є єдиною можливістю забезпечити українців власною продукцією. Навіть у складних умовах війни Україна робить активний внесок у збереження антарктичних морських екосистем і відстоює власні інтереси на міжнародній арені", – написав Шкарлет.