Україна очолила комітет Радбезу ООН

Основна місія України полягатиме в забезпеченні дотримання санкцій по відношенню до Судану

Україна з 1 січня офіційно розпочала головування в санкційному комітеті Ради безпеки ООН щодо Республіки Судан

Постійний представник України при ООН Володимир Єльченко з 1 січня офіційно розпочав головування в Санкційному комітеті Ради Безпеки Організації щодо Республіки Судан, - повідомили у вівторок Укрінформу в Місії України при ООН.

"Починаючи з 1 січня, Україна впродовж 2017 року як непостійний член Ради Безпеки ООН очолюватиме роботу Санкційного комітету щодо Республіки Судан", - поінформував речник Постійного представництва України при ООН Олег Ніколенко.

Він уточнив, що основна місія України полягатиме в забезпеченні дотримання санкцій по відношенню до цієї країни, які включають збройне ембарго (поширюється тільки на Дарфур), заборону поїздок та арешт активів осіб, причетних до конфлікту.

"Одним із пріоритетів непостійного членства України в Раді Безпеки ООН є підтримання миру на Африканському континенті", - зауважив Ніколенко. У цьому зв'язку він нагадав, що з початку 2016 року наша держава очолила Санкційний комітет Радбезу щодо Центральноафриканської Республіки.

"Це є свідченням того, що Україна може брати на себе глобальну відповідальність", – підкреслив український дипломат.

Санкційний комітет Ради Безпеку ООН щодо Судану заснований резолюцією Радбезу 1591 у 2005 році з метою стримування збройного конфлікту в регіоні Дарфур. Ситуацію в Судані відстежує спеціально створений в рамках Комітету орган – Група незалежних експертів, до складу якої входить п'ятеро представників. Їх мандат поновлюється рішенням Ради Безпеки ООН щороку.

Раніше IPress.ua повідомляв, що Україна головуватиме в Раді Безпеки ООН у лютому 2017 року.

Рада Безпеки складається з 15 членів організації. Великобританія, КНР, Франція, РФ і США є постійними членами РБ. Ще 10 непостійних членів обирає Генеральна асамблея на два роки.

Відзначимо, що верховний комісар ООН з прав людини Зейд Раад аль-Хуссейн виступив з ініціативою обмежити право вето для держав - постійних членів Ради Безпеки.

Постійними членами Ради Безпеки ООН є США, Великобританія, Франція, Китай і Росія.