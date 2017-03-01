Україна очолила комітет Ради безпеки ООН щодо Судану

З початку 2016 року наша держава очолила комітет Ради безпеки щодо Центральноафриканської Республіки.

Постійний представник України при ООН Володимир Єльченко з 1 січня офіційно почав головування в Санкціонному комітеті Ради Безпеки Організації щодо Республіки Судан. Про це повідомляє Укрінформ.

"Починаючи з 1 січня, Україна протягом 2017 року як непостійний член Ради Безпеки ООН буде очолювати роботу Санкційного комітету Республіки Судан", - поінформував речник Постійного представництва України при ООН Олег Ніколенко.

Він уточнив, що основна місія України буде полягати в забезпеченні дотримання санкцій щодо цієї країни, що включають збройне ембарго (поширюється тільки на Дарфур), заборону поїздок і арешт активів осіб, причетних до конфлікту.

"Одним з пріоритетів непостійного членства України в Раді Безпеки ООН є підтримання миру на Африканському континенті", - зазначив Ніколенко. Разом з тим він нагадав, що з початку 2016 року наша держава очолила Санкційний комітет Ради безпеки щодо Центральноафриканської Республіки.

Санкційний комітет Ради Безпеки ООН щодо Судану заснований резолюцією Радбезу 1591 у 2005 році з метою стримування збройного конфлікту в регіоні Дарфур. Ситуацію в Судані відстежує спеціально створений у рамках Комітету орган - Група незалежних експертів, до складу якої входить п'ятеро представників. Їхній мандат поновлюється рішенням Ради Безпеки ООН щорічно.