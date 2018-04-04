Україна одна з найгірших країн з виплат компенсацій за рішеннями ЄСПЛ

Україна посідає друге місце після Росії (493 справ) за кількістю справ, щодо яких не було отримано жодної інформації про виплату до кінцевого терміну

Європейський суд з прав людини у 2017 році присудив позивачам проти України 1 195 237 млн євро "справедливої компенсації".

Про це йдеться у звіті Комітету міністрів Ради Європи, передає "Європейська правда".

"Для порівняння, у 2016 році позивачам присудили майже так ж суму - 1,2 млн євро. У 2015 році ця сума склала 966 тисяч євро. Протягом 2013 року Україна програла за позовами в ЄСПЛ майже 33 млн євро, у 2014 році – маже 7,7 млн євро", - йдеться у повідомленні.

У 2017 році Україна дотрималася термінів оплати в 45 справах, у порівнянні з 20 у 2016 році. У 22 справах Україна виплатила компенсацію після встановленого терміну.

Україна посідає друге місце після Росії (493 справ) за кількістю справ, щодо яких не було отримано жодної інформації про виплату до кінцевого терміну.

До кінця 2017 року не було жодної інформації про виплату у 273 справах (у порівнянні з 213 у 2016 році). З цих 273 справ інформація щодо оплати у 212 справах не була отримана протягом більше шести місяців після закінчення крайнього терміну. У 2016 році цей показник склав 166 справ.

Нагадаємо, що Україна опинилася серед країн з найбільшою кількістю нових справ, зареєстрованих у 2017 році в Європейському суді з прав людини. У той жей час, Україна за минулий рік закрила 100 справ (тобто виконала рішення суду) у порівнянні з 4 справами у 2016 році.