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Україна одноразово виділила ветеранам до Дня перемоги 1,3 мільярди гривень

При цьому точних даних про актуальну кількість ветеранів Другої світової війни станом на 2017 рік у Міністерстві соцполітики не надають
З нагоди Дня перемоги над нацизмом ветерани війни і жертви нацистських переслідувань у травні 2017 року отримають із держбюджету України понад 1,3 мільярди гривень.
Україна одноразово виділила ветеранам до Дня перемоги 1,3 мільярди гривень Фото: novynarnia.com

Про це повідомили в Міністерстві соціальної політики, пише "Новинарня".

"Міністерству соціальної політики за бюджетною програмою 2501150 "Щорічна разова грошова допомога ветеранам війни та жертвам нацистських переслідувань та соціальна допомога особам, які мають особливі та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною" у 2017 році передбачено 1 023 169,5 тис. гривень для здійснення виплати щорічної разової грошової допомоги до 5 травня ветеранам війни та жертвам нацистських переслідувань.

Обсяг коштів, необхідний для виплати зазначеної грошової допомоги, становить 1 302 797,2 тис. гривень.
Додатковий обсяг коштів у сумі 273 488,7 тис. гривень виділено відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 05.04.2017 №244-р „Про перерозподіл деяких видатків державного бюджет, передбачених Міністерству соціальної політики України на 2017 рік", – йдеться в листі з Мінсоцполітики.

У Міністерстві соцполітики не надали точних даних про актуальну кількість ветеранів Другої світової війни станом на 2017 рік. Жертв нацистських переслідувань, за даними МСП, налічується 2 381 особа.

При цьому Пенсійний фонд поінформував, що станом на 01.01.2017 на обліку в органах ПФУ перебувало 811 826 пенсіонерів, на яких поширюються положення Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", з них:

– інваліди війни та особи, прирівняні до інвалідів війни, – 117 897 осіб;
– учасники бойових дій та особи, прирівняні до учасників бойових дій, – 128 421 особи;
– особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною – 28 осіб;
– інші особи, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (крім ветеранів війни) – 196 141 осіб.

Із 811 тисяч ветеранів-пенсіонерів лише частина є учасниками Другої світової війни.

Нагадаємо, до охорони громадського порядку в Києві у період з 7 по 14 травня залучать близько 16 тисяч правоохоронців.

Міністр соціальної політики Андрій Рева остаточно прийняв "компромісне" рішення щодо прямого бюджетного фінансування ветеранських організацій через Мінсоцполітики і Держслужбу у справах ветеранів та учасників АТО.

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07 05 2017 18:10
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