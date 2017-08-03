Україна офіційно співпрацюватиме з Євроорганізацією з питань юстиції
Угода про співробітництво між Україною та Європейською організацією з питань юстиції була підписала 27 червня 2016 року у Брюсселі.
Метою Угоди є посилення співробітництва між Україною та Європейською організацією з питань юстиції у боротьбі з тяжкими злочинами, зокрема організованою злочинністю і тероризмом. Про це повідомила прес-служба Адміністрації Президента.
Як повідомляється, набуття чинності угоди вдосконалить співробітництво між Україною і Євроюстом та сприятиме координації розслідувань, які проводяться на території України і держав-членів Європейського Союзу.
Зазначається також, що укладення цього документу стало черговим кроком на шляху інтеграції України до європейського правового простору.
Компетентним органом для виконання положень цієї Угоди в Україні визначено Генеральну прокуратуру України.
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