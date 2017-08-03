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Україна офіційно співпрацюватиме з Євроорганізацією з питань юстиції

Метою Угоди є посилення співробітництва у боротьбі з тяжкими злочинами, зокрема організованою злочинністю і тероризмом
У середу, 8 березня, президент Петро Порошенко підписав Закон України Про ратифікацію Угоди про співробітництво між Україною та Європейською організацією з питань юстиції, прийнятий Верховною Радою 8 лютого 2017 року.
Україна офіційно співпрацюватиме з Євроорганізацією з питань юстиції Петро Порошенко. Фото: president.gov.ua

Угода про співробітництво між Україною та Європейською організацією з питань юстиції була підписала 27 червня 2016 року у Брюсселі.

Метою Угоди є посилення співробітництва між Україною та Європейською організацією з питань юстиції у боротьбі з тяжкими злочинами, зокрема організованою злочинністю і тероризмом. Про це повідомила прес-служба Адміністрації Президента.

Як повідомляється, набуття чинності угоди вдосконалить співробітництво між Україною і Євроюстом та сприятиме координації розслідувань, які проводяться на території України і держав-членів Європейського Союзу.

Зазначається також, що укладення цього документу стало черговим кроком на шляху інтеграції України до європейського правового простору.

Компетентним органом для виконання положень цієї Угоди в Україні визначено Генеральну прокуратуру України.

 

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08 03 2017 12:31
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