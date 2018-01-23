Україна опустилася на 46 місце в топ-50 найбільш інноваційних економік світу
Про це повідомляє Bloomberg.
Bloomberg становить рейтинг, ґрунтуючись на семи умовах. Серед них - витрати на R&D, кількість технологічних публічних компаній, науковий потенціал і так далі.
Цього року лідером рейтингу стала Південна Корея (очолює список 5 років поспіль). Друге і третє місце зайняли Швеція і Сінгапур відповідно. Примітно, що вперше за шість років США не увійшла в першу десятку списку, посівши 11 місце.
Протягом останніх трьох років Україна падає в рейтингу. Займають у 2015 році 33 сходинку, в 2016 році Україна опустилася на 41 місце, а роком пізніше - на 42 місце. Зараз в списку Україна випереджає лише Кіпр, Південну Африку, Іран і Марокко.
Нагадаємо, 29-річний українець Денис Жаданов, віце-президент компанії Readdle, потрапив в список Forbes 30 Under 30.
Раніше українські IT-компанії увійшли в ТОП-100 кращих аутсорсерів світу.
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