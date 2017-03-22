Україна опустилася на 84 місце в рейтингу ООН з людського розвитку
Відповідні дані наведені у доповіді Програми розвитку ООН (ПРООН) про розвиток людського потенціалу за 2016 рік, повідомляє "Укрінформ".
Згідно з опублікованими даними, Україна входить в рейтинг держав з високим рівнем людського розвитку. Водночас країна погіршила свої позиції порівняно з 2015 роком на 29 пунктів.
Наразі Україна поділяє 84 місце в цьому розділі рейтингу з Вірменією, яка за рік опустилася з 61 позиції. Очолює цей розділ Білорусь, яка за рік опустилася з 32 на 52 місце.
Десятка країн, яка очолює рейтинг, а також розділ "Країни з дуже високим рівнем розвитку" виглядає так (по низхідній): Норвегія, Швейцарія, Австралія, Німеччина, Сінгапур, Нідерланди, Ірландія, Ісландія, Канада, США.
Найближчі сусіди України в рейтингу займають такі позиції: Словенія - 25, Чехія - 28, Польща - 34, Литва - 37, Угорщина - 43, Росія - 49, Румунія - 50, Молдова - 107.
Рейтинг держав визначався за такими показниками, як очікувана тривалість життя, тривалість навчання і валовий національний дохід на душу населення, рівень соцзахисту, показники здоров'я і культурного розвитку населення, стан злочинності, охорони довкілля, участі людей в ухваленні рішень.
Нагадаємо, що у світовому рейтингу щастя за 2016 рік Україна посіла тільки 132 місце зі 155 країн.
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