Україна опустилася на 149-те місце із 159 країн в рейтингу економічної свободи

Доповідь складена на основі статистики по кожній країні за 2015 рік

Україна опустилася на 149-те місце за економічною свободою в рейтингу 159 країн і територій, що його складає авторитетний канадський Інститут Фрейзера.

Доповідь "Економічна свобода в світі: щорічний звіт-2017" оприлюднено в четвер на сайті інституту. Минулого року Україна займала 135-те місце, - інформує LB.ua.

Доповідь складена на основі статистики по кожній країні за 2015 рік (останній рік, доступний для порівняння даних).

Незалежний канадський центр суспільно-політичних досліджень Інститут Фрейзера випускає щорічну всесвітню доповідь про економічну свободу у співпраці з групою незалежних дослідницьких і навчальних закладів з майже 100 країн і територій.

Нагадаємо, Україна посіла 64-те місце за рівнем життя серед 128 країн світу, увійшовши до групи країн із соціальним розвитком вищим за середній.