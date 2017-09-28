БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИУкраїна опустилася на 149-те місце за економічною свободою в рейтингу 159 країн і територій, що його складає авторитетний канадський Інститут Фрейзера.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Україна опустилася на 149-те місце із 159 країн в рейтингу економічної свободи
Доповідь складена на основі статистики по кожній країні за 2015 рік
Фото: з відкритих джерел
Доповідь "Економічна свобода в світі: щорічний звіт-2017" оприлюднено в четвер на сайті інституту. Минулого року Україна займала 135-те місце, - інформує LB.ua.
Доповідь складена на основі статистики по кожній країні за 2015 рік (останній рік, доступний для порівняння даних).
Незалежний канадський центр суспільно-політичних досліджень Інститут Фрейзера випускає щорічну всесвітню доповідь про економічну свободу у співпраці з групою незалежних дослідницьких і навчальних закладів з майже 100 країн і територій.
Нагадаємо, Україна посіла 64-те місце за рівнем життя серед 128 країн світу, увійшовши до групи країн із соціальним розвитком вищим за середній.
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