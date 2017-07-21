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Україна опустилася на одну сходинку в рейтингу світових виробників сталі

У рейтингу Україну випередила Мексика
У червні 2017 року Україна виплавила 1,59 мільйона тонн сталі, що стало 14-м за величиною результатом у світі.
Україна опустилася на одну сходинку в рейтингу світових виробників сталі Фото: AFP

У першому півріччі 2017 року світова виплавка сталі збільшилася в порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 4,5%, до 836,026 млн тонн, повідомляє асоціація Worldsteel.

При цьому, в червні сталеве виробництво в світі зросло в порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 3,2%, до 141,046 млн тонн, тоді як у травні знизилося на 1,6%.

Червневе завантаження метпотужностей досягло 73%. Це на 1,4% вище в порівнянні з червнем 2016 року. У порівнянні з травнем 2017 року цей показник на 1,3% нижче.

Крім того, згідно з даними Worldsteel, у червні 2017 року Україна опустилася з 13-го на 14-е місце в рейтингу світових виробників сталі, пропустивши вперед Мексику.


Фото: worldsteel.org

У 2016 році світова виплавка сталі збільшилася в порівнянні з 2015 роком на 0,8%, до 1 628,5 млн тонн. Середнє завантаження потужностей за підсумками року становила 69,3% в порівнянні з 69,7% в 2015-му.

Відзначимо, що виплавка сталі в Україні у першому півріччі 2017 року впала на 17%.

Нагадаємо, металургійні підприємства України в 2015 році скоротили експорт металопродукції в натуральному вираженні на 15,3%, або на 3,1 млн тонн, в порівнянні з 2014 роком - до 17,1 млн тонн.

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