Україна опинилась на 64 місці за рівнем життя у рейтингу зі 128 країн, - ІНФОГРАФІКА

Лідирує за рівнем життя Данія, і скандинавські країни, Канада, Нідерланди, Австралія, Англія і Німеччина

Україна посіла 64-те місце за рівнем життя серед 128 країн світу, увійшовши до групи країн із соціальним розвитком вищим за середній.

Пострадянські країни і надалі перебувають на низькому рівні за всіма показниками, а також демонструють регрес у категоріях "доступ до вищої освіти", "толерантність" і "якість навколишнього середовища", йдеться у підсумках щорічного дослідження "Індекс соціального розвитку" за 2017 рік, розробленого американською неурядовою організацією Social Progress Imperative, повідомляє аудиторська компанія Deloitte.

Автори документу наголошують, що всі показники соціального розвитку України залишилися переважно на рівні минулого року, а також відзначають незначне покращення позицій щодо доступу до інформації та комунікацій, свободи вибору і особистої свободи, а також доступу до вищої освіти.

Водночас, погіршилися показники "особиста безпека" і "толерантність".

Найвищі бали, як і минулого року, Україна отримала за позиціями "харчування і базове медичне обслуговування" (98,47 зі 100) і "доступ до базової освіти" (97,52). Найнижчі показники - за позиціями "толерантність" (40,52) і "якість навколишнього середовища" (50,37).

Нагадаємо, що ще два роки тому, у 2015 році Україна за індексом людського розвитку опинилась на 81-ому місці серед 188 країн світу.