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Україна опинилась серед трійки світових лідерів з урожаю горіхів

Найбільше українські горіхи закуповують у країнах ЄС та на Близькому Сході
Україна зібрала в 2018 році 120 тисяч тонн волоського горіха, що є третім результатом в світі після Китаю і США.
Україна опинилась серед трійки світових лідерів з урожаю горіхів

В 2018 році площа горіхових садів збільшилася на 3% - до 18,9 тис. гектарів. Але поки вирощування в промислових масштабах в Україні дає тільки 14% врожаю, а ось левову частку дають приватні господарства. Про це свідчать дані "Української аграрної конфедерації", інформує "Дзеркало тижня".

При цьому закупівельні ціни порівняно з минулим роком впали на третину. Кілограм волоських горіхів на столичному ринку можна купити за 130 гривень.

"Втім, через торгових воєн США і Китаю, обмеження експорту, волоський горіх з Китаю заполонив європейський ринок. Конкуренцію дешевим імпортом становить Казахстан і Молдова", - повідомили в УАК.

"Тому світові закупівельні ціни знизилися до за кілограм. Однак, за словами експертів, з нового року вартість цього продукту традиційно почне зростати", - додали в конфедерації.

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06 01 2019 20:42
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