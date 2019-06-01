Україна опинилась серед трійки світових лідерів з урожаю горіхів
В 2018 році площа горіхових садів збільшилася на 3% - до 18,9 тис. гектарів. Але поки вирощування в промислових масштабах в Україні дає тільки 14% врожаю, а ось левову частку дають приватні господарства. Про це свідчать дані "Української аграрної конфедерації", інформує "Дзеркало тижня".
При цьому закупівельні ціни порівняно з минулим роком впали на третину. Кілограм волоських горіхів на столичному ринку можна купити за 130 гривень.
"Втім, через торгових воєн США і Китаю, обмеження експорту, волоський горіх з Китаю заполонив європейський ринок. Конкуренцію дешевим імпортом становить Казахстан і Молдова", - повідомили в УАК.
"Тому світові закупівельні ціни знизилися до за кілограм. Однак, за словами експертів, з нового року вартість цього продукту традиційно почне зростати", - додали в конфедерації.
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