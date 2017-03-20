Україна опинилася на 132 місці у світовому рейтингу щастя
Що цікаво, у рейтингу поряд з Україною - Гана та Уганда. У першу десятку рейтингу "щасливих країн" увійшли: Норвегія, Данія, Ісландія, Швейцарія, Фінляндія, Нідерланди, Канада, Нова Зеландія, Австралія та Швеція, йдеться у доповіді World Happiness Report, підготовленій на замовлення Організації Об'єднаних Націй.
США зайняли 14-те місце, Німеччина - 16, Великобританія - 19, Чехія - 23, Франція - 31-ше місце.
Автори списку порівнювали рівень ВВП на душу населення, рівень державної соціальної підтримки громадян, очікувану тривалість здорового життя, щедрість, свободу і довіру жителів, а також наявність корупції в бізнесі та уряді.
Під час складання рейтингу опитали не менш ніж 3 тис. осіб у кожній зі 155 країн.
Респонденти оцінювали рівень свого життя за 10-бальною шкалою, в якій 0 - найгірший з можливих рівнів життя, а 10 - найкращий.
Вперше доповідь World Happiness Report був випущений в 2012 році.
Нагадаємо, що в щорічному рейтингу економічних свобод Україна впала з 162 до 166 місця.
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