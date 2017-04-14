Україна опинилася серед десятки країн з найнижчим рівнем безпеки
Україна зайняла 127-ме місце з 136-ти, поруч з такими країнами, як Гондурас, Кенія, Єгипет, Венесуела, Нігерія, Пакистан, Сальвадор, Ємен і Колумбія.
Як зазначено в доповіді ВЕФ "Конкуренція в подорожі і туризмі-2017", Україну випереджають Філіппіни, Ліван, Малі і Бангладеш, повідомляє "Громадське".
Перші місця за рівнем безпеки в рейтингу займають Фінляндія, Об'єднані Арабські Емірати, Ісландія і Оман.
Згідно із загальним індексом туристичної конкурентоспроможності Україна займає 88-ме місце, випереджаючи Македонію, Гондурас і Танзанію. У першій трійці - Іспанія, Франція і Німеччина.
У плані здоров'я і гігієни Україна входить в першу десятку країн, займаючи 8-ме місце. На перших місцях - Німеччина, Литва і Австрія.
У плані цін Україна займає 45-те місце, за нею - Тайвань, Марокко і Панама, а попереду - Македонія, Південна Африка і Латвія. Найдешевшими країнами виявилися Іран, Єгипет і Малайзія.
За рейтингом культурних багатств Україна на 51-му місці, випереджаючи Болгарію, Алжир і Фінляндію. На перших місцях - Китай, Іспанія і Франція.
За показниками розвитку туристичного сервісу Україна перебуває на 71-му місці, випереджаючи Македонію, Намібію і Вірменію. Лідирують Австрія, Іспанія та США.
За рівнем міжнародної відкритості Україна займає 78-ме місце перед Мавританією, Бутаном і Руандою. Обігнали Україну Азербайджан, Туніс і ОАЕ. На перших місцях - Сінгапур, Австралія і Чилі.
Нагадаємо, що із 188 країн Україна посіла 84 місце за Індексом людського розвитку в минулому році.
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