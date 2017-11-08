Україна опинилася серед найгірших країн у рейтингу швидкості інтернету
Показники мобільного та фіксованого широкосмугового інтернету проаналізували в 122 країнах, повідомляє "Укрінформ".
За даними Speedtest , середня швидкість українського мобільного інтернету при скачуванні становить 8,46 мегабіт на секунду та 2,39 мегабіт при завантаженні.
Показники широкосмугового інтернету дали змогу Україні зайняти 39 місце з показниками 34,2 мегабіт на секунду при скачуванні та 33,64 при завантаженні.
Лідерами в категорії мобільного інтернету є Норвегія, Нідерланди та Угорщина.
В категорії фіксованого широкосмугового інтернету - Сінгапур, Південна Корея та Гонконг.
Нагадаємо, що Кабінет міністрів України на засіданні у вівторок затвердив умови запуску мобільного зв'язку четвертого покоління (4G), у тому числі вимоги до роботи операторів, умови проведення тендерів на продаж ліцензій і їх вартість.
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