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Україна опинилася серед найгірших країн у рейтингу швидкості інтернету

Лідерами в категорії мобільного інтернету є Норвегія, Нідерланди та Угорщина
Україна посідає 109 місце в світовому рейтингу швидкості інтернету Global Index, який опублікував сервіс Speedtest.
Україна опинилася серед найгірших країн у рейтингу швидкості інтернету Фото: ria.ru

Показники мобільного та фіксованого широкосмугового інтернету проаналізували в 122 країнах, повідомляє "Укрінформ".

За даними Speedtest , середня швидкість українського мобільного інтернету при скачуванні становить 8,46 мегабіт на секунду та 2,39 мегабіт при завантаженні.

Показники широкосмугового інтернету дали змогу Україні зайняти 39 місце з показниками 34,2 мегабіт на секунду при скачуванні та 33,64 при завантаженні.

Лідерами в категорії мобільного інтернету є Норвегія, Нідерланди та Угорщина.

В категорії фіксованого широкосмугового інтернету - Сінгапур, Південна Корея та Гонконг.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів України на засіданні у вівторок затвердив умови запуску мобільного зв'язку четвертого покоління (4G), у тому числі вимоги до роботи операторів, умови проведення тендерів на продаж ліцензій і їх вартість.

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11 08 2017 15:38
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