Україна опинилася в трійці лідерів за кількістю випадків захворювання на кір в Європі

Основними причинами спалаху захворюваності називають зниження загального рівня імунітету, а також низький рівень вакцинації і нестача вакцин

У 2017 році Україна опинилася в трійці "лідерів" серед європейських країн за кількістю випадків захворювання на кір. Перше і друге місця зайняли Румунія й Італія відповідно.

Від кору 2017 року в Європі померло 35 осіб, а випадків нездужання побільшало вчетверо. Таку інформацію оприлюднило Європейське агентство з охорони здоров'я в понеділок, 19 лютого, пише Deutsche Welle.

Усього минулого року було зареєстровано 21315 випадків кору порівняно з 5273 випадками позаторік.

"Кожна нова людина, яка захворіла на кір у Європі, нагадує нам, що нещеплені діти і дорослі, незалежно від місця проживання, ставлять під загрозу людей, які не мають можливості отримати вакцинацію", - заявила директорка Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я Жужанна Якаб.

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Найбільше випадків захворювання зафіксовано в Румунії - 5562, Італії - 5006 і Україні - 4767. За даними ВООЗ, в 15 у 53 країнах регіону торік зафіксували щонайменше 100 випадків захворювання на кір.

В організації наголошують, що основними причинами спалаху захворюваності є зниження загального рівня імунітету, а також низький рівень вакцинації і нестача вакцин.

Високий рівень захворюваності на кір 2017 року також був зафіксований у Греції, Німеччині, Сербії, Таджикистані, Франції, Росії, Бельгії, Великобританії, Болгарії, Іспанії і т.ін.

Нагадаємо, що на Закарпатті в Мукачівській обласній дитячій лікарні через ускладнення, спричинене кором, померла 4-річна дівчинка із села Лази (Тячівський район).