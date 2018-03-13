Україна оштрафувала російські авіакомпанії більш ніж на 5 мільярдів гривень

Вже накладено кілька тисяч штрафів і для їх стягнення Державіаслужба звертається до українських судів

Державіаслужба, починаючи з 2015 року, наклала 5,44 мільярда гривень штрафів на більш ніж 40 російських авіакомпаній, які порушили повітряний простір України, зокрема, літаючи в анексований Крим.

Про це повідомляє УНІАН з посиланням на дані відомства.

"До компаній-порушників застосовано фінансові санкції за правопорушення в сфері цивільної авіації щодо порушення правил і порядку використання повітряного простору України у вигляді штрафів за кожне порушення в розмірі 136 тис гривень", - повідомили в Державіаслужбі.

Також представники відомства повідомили, що штрафи накладені відповідно до рішення Ради національної безпеки і оборони України №549/2015 від 2 вересня 2015 року.

Вже накладено кілька тисяч штрафів і для їх стягнення Державіаслужба звертається до українських судів. Розгляд позовів дозволить в подальшому звертатися в міжнародні суди.

Серед порушників "Аерофолот", "Уральські авіалінії", "Саратовські авіалінії", "Ютейр", "Росія", "Нордавіа", "Глобус", "Ред Вінгс", "Ямал", "Сибір" та інші перевізники.

Нагадаємо, станом на вересень 2017 року російські авіакомпанії винні Україні 2,7 мільярда гривень штрафів.

Як повідомляв iPress.ua, у вересні Україна ввела санкції проти 29 російських авіакомпаній, з яких 27 виконували рейси в окупований Крим, а 2 націоналізувала окупаційна адміністрація півострова. З цих 29 авіакомпаній лише чотири виконували рейси в українські міста. Їм заборонили літати в Україну з 25 жовтня (початок зимової навігації).

В свою чергу, міністр транспорту РФ Максим Соколов стверджував, що Росія вдасться до дзеркальної відповіді, якщо російським авіакомпаніям, що потрапили до санкційного списку Києва, дійсно заборонять літати до України.

Речник президента Росії Дмитро Пєсков назвав божевіллям заборону польотів з Україною і заявив, що прем'єр України не має права припиняти авіасполучення між країнами.

Пізніше Росія ввела відповідні санкції проти українських авіакомпаній, серед яких МАУ, "Дніпроавіа", "Мотор Січ" і Yanair. Україна у відповідь зажадала від Росії пояснити, у зв'язку з чим введено ці санкції. Сьогодні, не дочекавшись відповіді, Україна заборонила польоти всім російським авіакомпаніям.