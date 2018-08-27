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Україна оскаржує рішення СОТ щодо імпорту залізничного обладнання

Апеляцію розглядатимуть близько трьох місяців
Україна подала апеляцію до Світової організації торгівлі (СОТ) у справі дискримінації Росією імпорту українського залізничного обладнання.
Україна оскаржує рішення СОТ щодо імпорту залізничного обладнання Фото: AFP

Про це йдеться в повідомленні на сайті СОТ.

Апеляцію розглядатиме комісія з трьох членів, жоден з яких не має представляти країну-учасницю процесу.

"Зазвичай, апеляційний комітет ухвалює рішення упродовж 3 місяців", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше група експертів СОТ рішенням від 20 липня частково задовольнила вимоги РФ у справі проти України стосовно антидемпінгових заходів щодо імпорту нітрату амонію (аміачної селітри) (DS493), зокрема, встановила недотримання українською стороною вимог СОТ щодо застосування антидемпінгових заходів до групи компаній "ЄвроХім" (РФ).

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27 08 2018 17:23
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