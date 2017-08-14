Україна отримає $10 млн від Німеччини на розвиток підприємств

Інвестицію будуть направлені на експорт галузі промисловості, зокрема, в ІТ, легку та харчову промисловість

Німецьке товариство інвестицій та розвитку (DEG) внесе $10 млн до інвестиційного фонду для малих і середніх підприємств України.

Фонд Emerging Europe Growth Fund III (EEGF III) полегшить підприємствам малого та середнього бізнесу в Україні доступ до довгострокового фінансування.

"Цією участю Німеччина зміцнює свою позицію як однієї з найважливіших країн походження іноземних інвестицій в українську економіку. Участь Німеччини є сигналом для інших приватних та інституціональних інвесторів", - йдеться в повідомленні посольства Німеччини в Україні, пише "Інтерфакс-Україна".

У диппредставництві розповіли, що фонд інвестує в орієнтовані на експорт галузі промисловості, зокрема, в ІТ, легку та харчову промисловість, а також підприємства електронної торгівлі та охорони здоров'я.

У німецькому посольстві уточнили, що фінансований фонд насамперед орієнтується на малі та середні підприємства, які потребують капіталу для власного зростання і, як свідчить досвід, створюють особливо багато нових робочих місць.

Німецькі дипломати додали, що є намір довести капітал фонду Emerging Europe Growth Fund III (EEGF III) до $150 млн.

Нагадаємо, Міжнародна фінансова корпорація підтримує малі та середні підприємства України з інвестиціями в розмірі $15 млн доларів США в новий фонд прямих інвестицій.

До слова, індекс інвестиційної привабливості України за версією топ-менеджерів членських компаній Європейської Бізнес Асоціації покинув негативну площину.