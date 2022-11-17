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Україна отримає доступ до місця падіння ракети в Польщі

Україна, ймовірно, отримає доступ до місця вибуху на південному сході Польщі, де ракета вбила двох людей, заявив головний радник президента Польщі із зовнішньої політики Якуб Кумоч після того, як Київ вимагав доступу до місця вибуху.
Україна отримає доступ до місця падіння ракети в Польщі Фото: з вільних джерел

Про це повідомляє Reuters.

Президент Польщі Анджей Дуда заявив у середу, що доступ до місця вибуху вимагатиме згоди обох країн, які ведуть розслідування, Польщі та США.

У Варшаві кажуть, що вибух, швидше за все, був викликаний українською ракетою ППО, що відхилилася, але Київ це заперечує.

"На місці знаходиться польсько-американська слідча група. Українці запросили доступ до місця проведення розслідування. Якщо обидві сторони погодяться і, наскільки я знаю, не буде заперечень з американського боку, такий доступ може бути отриманий найближчим часом", – сказав Кумоч телеканалу TVN 24.

Глава Бюро національної безпеки Польщі Яцек Севера також повідомив каналу RMF FM, що, наскільки йому відомо, Дуда не заперечував проти присутності на місці події українських спостерігачів.

Якуб Кумоч зауважив, що Польща має відеосвідчення вибуху. "Справді, є відеоматеріали, я не хотів би говорити про зміст матеріалів, які я бачив у режимі секретності, але, звичайно, прем'єр таку інформацію давав, такі матеріали є", – зазначив радник польськог

За його словами, на зйомках з кордону "помітні певні речі". "Ви бачите кадри над Україною, бойові дії за Україну, і в якийсь момент за дуже короткий час ви бачите певну послідовність подій", – додав він.

Інших подробиць Кумоч не повідомив. Він наголосив, що хоче, щоб українці ознайомилися з цими матеріалами першими, зв'язавшись із тими, хто веде слідство.

Раніше повідомлялось, що Україна і Польща почали переговори про запровадження спільного контролю на кордоні.

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17 11 2022 12:43
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