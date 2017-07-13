Україна отримає транш в €600 млн у грудні

Усього було 21 умова для надання Україні макрофінансової допомоги і 14 з них на даний час виконані

Віце-президент Єврокомісії з питань євро- та соціального діалогу Валдіс Домбровскіс допускає виділення Україні траншу €600 млн макрофінансової допомоги в грудні цього року.

"Згідно з програмою третього траншу макрофінансової допомоги, ми підкреслюємо, що у нас досить обмежений час, тому умови (для надання траншу) повинні бути реалізовані в жовтні, щоб в листопаді ми дали їм оцінку і виплатили в грудні. Оскільки програма третього траншу закінчується 4 січня наступного року, нам потрібно завершити всю роботу зараз, у наступні кілька місяців ", - сказав Домбровскіс, передають Українські Новини.

Він додав, що всього було 21 умова для надання Україні макрофінансової допомоги і 14 з них в даний час виконані.

За словами віце-президента, в даний час ведеться обговорення за залишившимися 7 умовами.

Домбровскіс також підкреслив, що одним з головних умов є неможливість введення нових обмежують торгових заходів, що суперечать уже прийнятим угодою про зону вільної торгівлі.

Нагадаємо. що на початку травня Рада Світового банку ухвалила рішення щодо надання Україні кредиту на суму $150 мільйонів.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів розробив пакет законопроектів, прийняття якого може дозволити Україні піднятися з нинішнього 80 місця в топ-40 рейтингу Doing Business.