Україна отримає від Британії фінансову допомогу в розмірі 40 млн фунтів стерлінгів

Фінансування буде направлено на допомогу в реалізації реформ і підтримку ЗСУ.

Посол Великої Британії в Україні Джудіт Гоф повідомила про те, що фінансові зобов'язання країни в рамках допомоги Україні у 2017-2018 роках становлять 40 млн фунтів стерлінгів.

"Ми працюємо на щорічних циклах фінансування, і фінансовий рік йде між роками. На фінансовий рік, що завершується в березні 2017-2018, наше зобов'язання становить близько 40 млн фунтів стерлінгів", - повідомила Гоф в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Посол також підкреслила, що ця сума включає в себе технічну допомогу у проведенні реформ, а також гуманітарну допомогу та військову підготовку, спрямовану на підтримку Збройних сил України.

Нагадаємо, голова комітету у справах збройних сил Палати представників Конгресу США Мек Торнберрі заявив, що США збираються виділити Україні військову допомогу на 2018 фінансовий рік.