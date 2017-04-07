Україна отримає від Британії фінансову допомогу в розмірі 40 млн фунтів стерлінгів
Посол Великої Британії в Україні Джудіт Гоф повідомила про те, що фінансові зобов'язання країни в рамках допомоги Україні у 2017-2018 роках становлять 40 млн фунтів стерлінгів.
"Ми працюємо на щорічних циклах фінансування, і фінансовий рік йде між роками. На фінансовий рік, що завершується в березні 2017-2018, наше зобов'язання становить близько 40 млн фунтів стерлінгів", - повідомила Гоф в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".
Посол також підкреслила, що ця сума включає в себе технічну допомогу у проведенні реформ, а також гуманітарну допомогу та військову підготовку, спрямовану на підтримку Збройних сил України.
Нагадаємо, голова комітету у справах збройних сил Палати представників Конгресу США Мек Торнберрі заявив, що США збираються виділити Україні військову допомогу на 2018 фінансовий рік.
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