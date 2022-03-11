Україна отримає від Microsoft технологічної допомоги на 100 мільйонів доларів
Про це заявив віцепрезидент компанії Бред Сміт під час зустрічі з міністром цифрової трансформації України Михайлом Федоровим, повідомляє пресслужба Мінцифри.
Зазначається, що завдяки технічній допомозі державні установи, критична інфраструктура та інші сектори в Україні продовжать безоплатно використовувати цифрову інфраструктуру та працювати у хмарі Microsoft.
"Також компанія допоможе з кураторством та реалізацією цифрових секторів України, таких як кібер, судочинство, митниця, медицина та освіта", – йдеться у повідомленні.
У Мінцифрі нагадали, що з початку повномасштабної війни Microsoft надав понад 400 мільйонів доларів на підтримку України.
Компанія стала однією з перших, яка ще на початку березня призупинила всі нові продажі продуктів і послуг у росії, додали в міністерстві.
"Державні структури та обʼєкти критичної інфраструктури зможуть безоплатно використовувати хмари Microsoft ще до кінця 2023 року. Також це підтримка цифрової реформи Державної служби статистики. Microsoft – великий друг України. Саме їхні хмарні технології з початку повномасштабної війни зіграли вирішальну роль у захисті нашої цифрової інфраструктури та безпеки даних українців. Це неоціненна підтримка на технологічному фронті", – додав Федоров.
Раніше повідомлялось, що українська IT-армія отримала доступ до мереж центрального банку рф.
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