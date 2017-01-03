Україна отримає від США $37,5 млн на боротьбу зі СНІДом

Сполучені Шштати Америки мають намір виділити Україні близько 37,5 млн доларів на боротьбу з ВІЛ/СНІДом.

Допомога надаватиметься в рамках Надзвичайного плану президента США для надання допомоги в боротьбі з ВІЛ/СНІДом (PEPFAR), йдеться в повідомлені Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я, інформує "LB.ua".

Це рішення було прийнято під час консультацій та обговорення операційних планів країн на 2017 рік (COP 2017), що проходили 20-24 лютого у Вашингтоні.

Нагадаємо, що Глобальний фонд для боротьби зі СНІДом, туберкульозом і малярією виділив майже 120 мільйонів доларів на продовження фінансування програми з протидії туберкульозу та ВІЛ/СНІДу в 2018-2020 роках.

Міністерстві охорони здоров’я заявляють, що станом на 1 листопада у медичних закладах перебувають 132 714 ВІЛ-інфікованих громадян України.

Як повідомляв iPress.ua, лідером серед українських регіонів за кількістю хворих на ВІЛ/СНІД є Одещина.

В Україні склалася критична ситуація із забезпеченням ВІЛ-інфікованих пацієнтів антиретровірусною (АРВ) терапією.