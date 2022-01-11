Україна отримає від США вісім систем ППО NASAMS
Про це повідомили у Пентагоні.
"Сполучені Штати вже надали 1400 "Стінгерів", тобто систем ППО малої дальності, і наші союзники та партнери також надали значну кількість ЗРК малої дальності. США теж зобов'язались (надати) 8 систем NASAMS та пов'язані з ними боєприпаси, і дві з них будуть в Україні у найближчому майбутньому, а ще шість будуть надані пізніше", – заявив представник міноборони США.
Він додав, що кілька країн виділили знаряди для NASAMS, і Сполучені Штати продовжують заохочувати інших союзників і партнерів надавати додаткові боєприпаси.
27 жовтня міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що перші системи протиповітряної оборони NASAMS будуть передані Україні, як очікується, на початку листопада. Наразі українські військові тренуються використовувати ці системи.
Раніше повідомлялось, що українське ППО знищило 44 з півсотні ракет окупантів.
Додати коментар
- ФОТО "Серіал закінчився". Опубліковані супутникові знімки свідчать про те, що російські війська вивели з аеродрому Чорнобаївки всю техніку
- ФОТО NASA опублікувало зображення на якому видно "усмішку" Сонця
- ВІДЕО Для українців розробили інструкцію на випадок ядерного удару
- Головна проблема російської армії – відсутність сержантів. Марк Гертлінг не згоден із Washington Post, що обидві армії однаково постраждають від української зими
- Болгарія продовжила програму з розселення українських біженців