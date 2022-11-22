ПОЛІТИКА НОВИНИПрезидентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила про виділення Україні 2,5 млрд євро макрофінансової допомоги.
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Україна отримає від ЄС додаткові 2,5 млрд євро
Україна ЄС
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила про виділення Україні 2,5 млрд євро макрофінансової допомоги.
"Європейська комісія виділяє додаткові 2,5 млрд євро для України. Ми плануємо 18 мільярдів євро на 2023 рік, з регулярним виділенням фінансування. Для термінової відбудови, яка призведе до швидкого та успішного відновлення країни.
Ми будемо продовжувати підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно", - написала фон дер Ляєн у твітері.
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22 11 2022 14:42 МЕДІА
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