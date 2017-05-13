Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Україна отримала 10 млн євро від ЄС

Загальний обсяг фінансування програми - 104 млн євро
Європейський союз виділив Україні перший транш у розмірі 10 млн євро за програмою "Підтримка комплексної реформи державного управління в Україні".
Україна отримала 10 млн євро від ЄС Фото: PA

"Це особливо важливо саме зараз, коли ми розпочали масштабну реформу міністерств. Плануємо залучити найкращих фахівців, яких будуть обирати на відкритих конкурсах", - заявив міністр Кабінету міністрів Олександр Саєнк, повідомляє сайт уряду.

За його словами, серед інших планів - створення нових потужних підрозділів зі стратегічного планування та аналізу політик.

Загальний обсяг фінансування програми - 104 млн євро, з яких 90 млн євро - бюджетна підтримка (її будуть перераховувати траншами раз на рік), а 14 млн євро - додаткова технічна допомога (закупівлі, забезпечення публічності, оцінка та аудит тощо).

Нагадаємо, що голова Комітету національної безпеки Палати представників Конгресу США Майкл Маккол заявив, що США мають намір передбачити у своєму бюджеті на 2018 рік виділення допомоги Україні.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

13 05 2017 17:36
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
  • Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Благодійність Порошенка: театр на Подолі, рекламні екскурсії та святкова ілюмінація власної фабрики

Благодійність Порошенка: театр на Подолі, рекламні екскурсії та святкова ілюмінація власної фабрики

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.