Україна отримала 10 млн євро від ЄС
"Це особливо важливо саме зараз, коли ми розпочали масштабну реформу міністерств. Плануємо залучити найкращих фахівців, яких будуть обирати на відкритих конкурсах", - заявив міністр Кабінету міністрів Олександр Саєнк, повідомляє сайт уряду.
За його словами, серед інших планів - створення нових потужних підрозділів зі стратегічного планування та аналізу політик.
Загальний обсяг фінансування програми - 104 млн євро, з яких 90 млн євро - бюджетна підтримка (її будуть перераховувати траншами раз на рік), а 14 млн євро - додаткова технічна допомога (закупівлі, забезпечення публічності, оцінка та аудит тощо).
Нагадаємо, що голова Комітету національної безпеки Палати представників Конгресу США Майкл Маккол заявив, що США мають намір передбачити у своєму бюджеті на 2018 рік виділення допомоги Україні.
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