Україна отримала 10 млн євро від ЄС

Європейський союз виділив Україні перший транш у розмірі 10 млн євро за програмою "Підтримка комплексної реформи державного управління в Україні".

"Це особливо важливо саме зараз, коли ми розпочали масштабну реформу міністерств. Плануємо залучити найкращих фахівців, яких будуть обирати на відкритих конкурсах", - заявив міністр Кабінету міністрів Олександр Саєнк, повідомляє сайт уряду.

За його словами, серед інших планів - створення нових потужних підрозділів зі стратегічного планування та аналізу політик.

Загальний обсяг фінансування програми - 104 млн євро, з яких 90 млн євро - бюджетна підтримка (її будуть перераховувати траншами раз на рік), а 14 млн євро - додаткова технічна допомога (закупівлі, забезпечення публічності, оцінка та аудит тощо).

Нагадаємо, що голова Комітету національної безпеки Палати представників Конгресу США Майкл Маккол заявив, що США мають намір передбачити у своєму бюджеті на 2018 рік виділення допомоги Україні.