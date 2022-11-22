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Україна отримала $60 млн від Світового банку

До держбюджету України у середу, 22 листопада, надійшло 60 млн доларів фінансування від Світового банку.
Україна отримала $60 млн від Світового банку Фото: з відкритих джерел

Про це повідомили в уряді.

Із загальної суми 50 млн доларів надано на пільгових умовах від Міжнародної асоціації розвитку, решта - 10 млн доларів як гарантії від Латвії.

"Ми вдячні уряду Латвії та команді Світового банку за підтримку фінансової стабільності України. Залучені кошти дозволять Україні посилити фінансування для працівників бюджетної сфери, а також і надалі забезпечувати стійке державне управління в Україні", - зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко.

Зазначені позики надали у рамках Угоди про надання Україні фінансування в межах реалізації спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку (МБРР), Міжнародною асоціацією розвитку (МАР) проєкту "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні".

Строк погашення кредиту від МАР - 10 років з 4-річним пільговим періодом, одноразова комісія - 0,25%, комісія за зобов’язання - 0,25% річних від незнятого залишку.

Водночас строк погашення кредиту від Латвії - 18,5 року з 4-річним пільговим періодом, одноразова комісія - 0,25 % та комісія за зобов’язання - 0,25 %.

Кошти спрямують на відшкодування видатків держбюджету, здійснених для забезпечення оплати праці працівників держорганів та бюджетних установ освітньої сфери - як на національному, так і регіональному рівнях.

Нагадаємо, що Сполучені Штати виділяють Україні додатково $4,5 мільярди доларів прямої бюджетної підтримки.

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22 11 2022 19:12
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