Україна отримала $60 млн від Світового банку
Про це повідомили в уряді.
Із загальної суми 50 млн доларів надано на пільгових умовах від Міжнародної асоціації розвитку, решта - 10 млн доларів як гарантії від Латвії.
"Ми вдячні уряду Латвії та команді Світового банку за підтримку фінансової стабільності України. Залучені кошти дозволять Україні посилити фінансування для працівників бюджетної сфери, а також і надалі забезпечувати стійке державне управління в Україні", - зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко.
Зазначені позики надали у рамках Угоди про надання Україні фінансування в межах реалізації спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку (МБРР), Міжнародною асоціацією розвитку (МАР) проєкту "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні".
Строк погашення кредиту від МАР - 10 років з 4-річним пільговим періодом, одноразова комісія - 0,25%, комісія за зобов’язання - 0,25% річних від незнятого залишку.
Водночас строк погашення кредиту від Латвії - 18,5 року з 4-річним пільговим періодом, одноразова комісія - 0,25 % та комісія за зобов’язання - 0,25 %.
Кошти спрямують на відшкодування видатків держбюджету, здійснених для забезпечення оплати праці працівників держорганів та бюджетних установ освітньої сфери - як на національному, так і регіональному рівнях.
Нагадаємо, що Сполучені Штати виділяють Україні додатково $4,5 мільярди доларів прямої бюджетної підтримки.
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