Україна отримала дорожню карту для приєднання до Механізму цивільного захисту ЄС

Як повідомила пресслужба міністерства внутрішніх справ України, в документі зазначено конкретні кроки, які мають бути зроблені перед набуттям повноправного членства в системі.

Україна отримала дорожню карту, щоб офіційно стати частиною системи Механізму цивільного захисту Європейського союзу.

Про це повідомляє пресслужба міністерства внутрішніх справ України.

"В отриманому документі зазначено конкретні кроки, які мають бути зроблені в Україні, перед набуттям повноправного членства в системі", – йдеться в повідомленні.

У ньому уточнюється, що тривалість процесу вступу залежить від обох сторін – і України, і Євросоюзу. Проте в результаті Українська держава може отримувати ще ефективнішу допомогу від європейських партнерів, а також допомагати іншим країнам.

"Механізм цивільного захисту ЄС – це найбільша у світі система надання міжнародної оперативної допомоги при надзвичайних ситуаціях, до якої входять 32 країни, зокрема 28 країн-членів та чотири країни-кандидати в ЄС", – підсумували у МВС.