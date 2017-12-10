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Україна отримала доступ до Логістичної бази даних НАТО

Опрацьовують питання приєднання України до низки інших партнерств Організації НАТО з підтримки і постачання
Україна отримала доступ до Логістичної електронної бази даних НАТО.
Україна отримала доступ до Логістичної бази даних НАТО Фото: google.com

"Участь у Партнерстві з підтримки спільного управління предметами постачання надасть Україні доступ до Логістичної електронної бази даних НАТО, за допомогою якої можна буде здійснювати обмін інформацією між державами-членами щодо потреб Збройних Сил у матеріально-технічних засобах і участь у відповідних тендерах НАТО, проводити онлайн-закупівлю широкого спектру матеріально-технічних засобів (спорядження й індивідуальні засоби захисту військовослужбовця, обладнання польового табору, засобів протидії саморобним вибуховим пристроям і розмінування, оптико-електронні прилади, засоби зв'язку", - йдеться на сайті Міноборони України.

Також тепер можливо здійснювати оперативний обмін надлишковим майном між державами-учасниками; створювати спільні/багатонаціональні запаси матеріально-технічних засобів.

Зараз опрацьовують питання приєднання України до низки інших партнерств Організації НАТО з підтримки і постачання, що сприятиме глибшому інтегруванню Збройних Сил України в систему забезпечення матеріально-технічними засобами держав-членів НАТО.

Ця подія стала черговим кроком до поглиблення співпраці між Україною та Організацією НАТО з підтримки і постачання, підкреслюють у Міноборони.

Нагадаємо, у 2020 році в Україні вперше відбудеться Парламентська Асамблея Північноатлантичного Альянсу.
 

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