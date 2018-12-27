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Україна отримала майже 350 млн євро кредиту під гарантію Світового банку

"З терміном погашення 10 років та пільговим періодом 4,5 років"
До українського бюджету зарахували 349,3 мільйони євро кредиту Deutsche Bank, отриманого під гарантію Міжнародного банку реконструкції та розвитку (що входить до групи Світового банку).
Україна отримала майже 350 млн євро кредиту під гарантію Світового банку Фото: з відкритих джерел

До українського бюджету зарахували 349,3 мільйони євро кредиту Deutsche Bank, отриманого під гарантію Міжнародного банку реконструкції та розвитку (що входить до групи Світового банку).

"Deutsche Bank надав кредит у розмірі 349.3 млн євро у формі двох траншів: траншу A у розмірі 53.2 млн євро з терміном погашення 4 роки та траншу B у розмірі 296.1 млн євро з терміном погашення 10 років та пільговим періодом 4,5 років",повідомляє Міністерство фінансів

Там зазначають, що для отримання цього кредиту використали надані Світовим банком гарантії на суму 375 мільйонів доларів. Загальна сума кредитних гарантій наданих Україні складає 750 мільйонів доларів.

Нагадаємо, що Україна отримала перший транш за новою програмою співпраці з Міжнародним валютним фондом на умовах програми Stand-By Arrangement (SBA), яку Рада директорів МВФ прийняла 18 грудня 2018.

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27 12 2018 17:21
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