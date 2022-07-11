Україна отримала першу партію генераторів з Литви

До України прибула перша партія з 13 генераторів, кошти на які збирали в Литві.

Про це повідомляє Facebook посольства України в Литві.

Генератори були придбані в Литві за кошти, зібрані в межах ініційованої дипмісією кампанії AŠ ESU UKRAINA.

"Завдяки неймовірній допомозі литовських друзів ми вже готуємо до відправки другий вантаж для відновлення енергосистеми, щоб в оселях українців були світло, тепло і вода. Кожен внесок – це справді теплі обійми для українців", – зазначає посольство.

Нагадаємо, 20 жовтня Україна попросила ЄС і НАТО допомогти з енергетичним обладнанням після ударів РФ.

Після цього Міністерство закордонних справ домовилося вже з 12 країнами про постачання обладнання для відновлення енергетичної інфраструктури України, пошкодженої внаслідок російського ракетного терору.