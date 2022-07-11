НОВИНИДо України прибула перша партія з 13 генераторів, кошти на які збирали в Литві.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Україна отримала першу партію генераторів з Литви
Фото: з вільного доступу
Про це повідомляє Facebook посольства України в Литві.
Генератори були придбані в Литві за кошти, зібрані в межах ініційованої дипмісією кампанії AŠ ESU UKRAINA.
"Завдяки неймовірній допомозі литовських друзів ми вже готуємо до відправки другий вантаж для відновлення енергосистеми, щоб в оселях українців були світло, тепло і вода. Кожен внесок – це справді теплі обійми для українців", – зазначає посольство.
Нагадаємо, 20 жовтня Україна попросила ЄС і НАТО допомогти з енергетичним обладнанням після ударів РФ.
Після цього Міністерство закордонних справ домовилося вже з 12 країнами про постачання обладнання для відновлення енергетичної інфраструктури України, пошкодженої внаслідок російського ракетного терору.
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07 11 2022 21:03 МЕДІА
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