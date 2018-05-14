Україна отримала право експортувати яловичину до Туреччини

Про це заявляє Держслужба з питань безпеки продуктів харчування і захисту споживачів

Таке рішення прийнято за підсумками роботи технічної місії головного директорату захисту і контролю Міністерства сільського господарства Туреччини з оцінки системи державного контролю за виробництвом яловичини, яка працювала в Україні в кінці квітня 2018 року.

Турецькі інспектори проводили аудит системи державного контролю за виробництвом яловичини в Україні, а також проінспектували забійні підприємства, які зацікавлені в експорті своєї продукції в Туреччину, зазначається у повідомленні.

Служба відзначає, що робота над узгодженням форми ветеринарного сертифіката на експорт української яловичини в Туреччину в даний час знаходиться на фінальній стадії.

Нагадаємо, що Україна випередила США і стала лідером з експорту яєць в ЄС.

iPress.ua повідомляв, що експорт України у 2018 році зріс на майже 18%.