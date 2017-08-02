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Україна отримала пропозицію від Німеччини провести засідання "нормандської четвірки"

В українському МЗС сподіваються змусити Росію виконувати Мінські домовленості
Німеччина ініціює проведення засідання "нормандської четвірки" (Україна, Росія, Німеччина, Франція) на рівні міністрів закордонних справ.
Україна отримала пропозицію від Німеччини провести засідання "нормандської четвірки" Фото: Reuters

Україна отримала пропозицію від німецької сторони провести засідання найближчим часом, повідомляє "LB.ua" з посиланням на прес-службу МЗС.

"Ми працюємо з нашими німецькими та французькими партнерами для того, щоб зробити таку зустріч результативною і змусити Росію нарешті почати виконувати Мінські домовленості", - йдеться в повідомленні.

Відзначимо, що 20 жовтня 2016 року в Берліні відбулася зустріч глав держав країн "нормандської четвірки", за підсумками якої була досягнута домовленість про розробку "дорожньої карти" виконання Мінських угод.

У листопаді в Мінську відбулася зустріч глав МЗС "четвірки", на якій сторонам не вдалося дійти згоди. Український міністр Павло Клімкін заявив, що в України і Росії залишається "фундаментальна різниця в баченні цієї дорожньої карти".

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що переговорів у "нормандському" форматі щодо України на рівні міністрів закордонних справ України, Росії, Німеччини й Франції на початку року не планується.

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08 02 2017 21:15
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