Україна отримала пропозицію від Німеччини провести засідання "нормандської четвірки"
Україна отримала пропозицію від німецької сторони провести засідання найближчим часом, повідомляє "LB.ua" з посиланням на прес-службу МЗС.
"Ми працюємо з нашими німецькими та французькими партнерами для того, щоб зробити таку зустріч результативною і змусити Росію нарешті почати виконувати Мінські домовленості", - йдеться в повідомленні.
Відзначимо, що 20 жовтня 2016 року в Берліні відбулася зустріч глав держав країн "нормандської четвірки", за підсумками якої була досягнута домовленість про розробку "дорожньої карти" виконання Мінських угод.
У листопаді в Мінську відбулася зустріч глав МЗС "четвірки", на якій сторонам не вдалося дійти згоди. Український міністр Павло Клімкін заявив, що в України і Росії залишається "фундаментальна різниця в баченні цієї дорожньої карти".
Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що переговорів у "нормандському" форматі щодо України на рівні міністрів закордонних справ України, Росії, Німеччини й Франції на початку року не планується.
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