ПОЛІТИКА НОВИНИСловаччина передала українським збройним силам сьому самохідну артилерійську установку Zuzana-2. Про це у своєму твітері повідомив міністр оборони Словаччини Ярослав Надь.
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Україна отримала сьому гаубицю Zuzana-2 від Словаччини
Фото: twitter.com/MFA_Ukraine
Словаччина передала українським збройним силам сьому самохідну артилерійську установку Zuzana-2.
Про це у своєму твітері повідомив міністр оборони Словаччини Ярослав Надь.
"Радий підтвердити, що вже сьома гаубиця Zuzana-2 була доставлена українським збройним силам і готова захищати безневинні життя", - написав він.
У червні Україна і Словаччина домовилися про постачання восьми самохідних гаубиць Zuzana-2 та підписали контракт.
Вже у серпні Словаччина передала одразу чотири установки Zuzana ЗСУ, які наразі використовуються на фронті.
На початку жовтня до них додалося ще дві самохідні артилерійські установки.
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18 11 2022 16:05 МЕДІА
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