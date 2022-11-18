Україна отримала сьому гаубицю Zuzana-2 від Словаччини

Словаччина передала українським збройним силам сьому самохідну артилерійську установку Zuzana-2. Про це у своєму твітері повідомив міністр оборони Словаччини Ярослав Надь.

Словаччина передала українським збройним силам сьому самохідну артилерійську установку Zuzana-2.

Про це у своєму твітері повідомив міністр оборони Словаччини Ярослав Надь.

"Радий підтвердити, що вже сьома гаубиця Zuzana-2 була доставлена українським збройним силам і готова захищати безневинні життя", - написав він.

У червні Україна і Словаччина домовилися про постачання восьми самохідних гаубиць Zuzana-2 та підписали контракт.

Вже у серпні Словаччина передала одразу чотири установки Zuzana ЗСУ, які наразі використовуються на фронті.

На початку жовтня до них додалося ще дві самохідні артилерійські установки.