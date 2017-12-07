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Україна отримала від США $25 млн допомоги на безпеку

Також США передали рації Harris для захищеного зв'язку
Сполучені Штати Америки виділили Україні 25 млн доларів допомоги в сфері безпеки.
Україна отримала від США $25 млн допомоги на безпеку Фото: svoboda.org

"У липні США виділили $25 млн допомоги Україні в сфері безпеки, включаючи рації Harris для захищеного зв'язку", - повідомляє посольство США у Twitter.

 

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