ПОЛІТИКА НОВИНИСполучені Штати Америки виділили Україні 25 млн доларів допомоги в сфері безпеки.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Україна отримала від США $25 млн допомоги на безпеку
Також США передали рації Harris для захищеного зв'язку
Фото: svoboda.org
"У липні США виділили $25 млн допомоги Україні в сфері безпеки, включаючи рації Harris для захищеного зв'язку", - повідомляє посольство США у Twitter.
У липні США виділили 25 млн $ допомоги Україні в сфері безпеки, включаючи рації #Harris для захищеного зв’язку @US_EUCOM #PartnerStrong
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