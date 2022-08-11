Україна отримала від США дві системи ППО NASAMS

Також США забезпечили навчання українців з керування й підтримання в робочому стані цього озброєння

Речник міністерства оборони США, бригадний генерал Патрик Райдер у вівторок підтвердив, що Україна отримала дві системи протиповітряної оборони NASAMS.

"У межах процесу з передання озброєння ми також забезпечили навчання українців з керування й підтримання в робочому стані цього озброєння. Вони нещодавно завершили навчання, воно відбулося в Європі", – сказав Райдер на брифінгу.

Речник Пентагону додав, що дві системи NASAMS "уже в Україні та перебувають у робочому стані".

Напередодні міністр оборони Олексій Резніков повідомив про прибуття в Україну зенітно-ракетних комплексів NASAMS та Aspide, подякувавши за це Норвегії, Іспанії та США.