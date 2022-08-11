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Україна отримала від США дві системи ППО NASAMS

Ольга
Матарикіна
Також США забезпечили навчання українців з керування й підтримання в робочому стані цього озброєння
Україна отримала від США дві системи ППО NASAMS Фото: Getty Images
Речник міністерства оборони США, бригадний генерал Патрик Райдер у вівторок підтвердив, що Україна отримала дві системи протиповітряної оборони NASAMS.
 
Про це повідомляє "Європейська правда".
 
"У межах процесу з передання озброєння ми також забезпечили навчання українців з керування й підтримання в робочому стані цього озброєння. Вони нещодавно завершили навчання, воно відбулося в Європі", – сказав Райдер на брифінгу.
 
Речник Пентагону додав, що дві системи NASAMS "уже в Україні та перебувають у робочому стані".
 
Напередодні міністр оборони Олексій Резніков повідомив про прибуття в Україну зенітно-ракетних комплексів NASAMS та Aspide, подякувавши за це Норвегії, Іспанії та США.
 
США пообіцяли надати Україні загалом вісім систем протиповітряної оборони NASAMS. 1 листопада у Пентагоні повідомили, що дві системи будуть розгорнуті в Україні вже незабаром.
 
 
 
 
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08 11 2022 21:02
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