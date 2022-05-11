НОВИНИДо переліку країн, що долучилися до допомоги енергетичному сектору України, увійшли Словенія, Словаччина, Ірландія, Австрія, Швеція, Іспанія, Німеччина, Італія, Данія, Фінляндія, Естонія, Бельгія, Болгарія, Люксембург, Кіпр, Польща та ФранціяПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Україна отримає від 17 країн ЄС 500 електрогенераторів
Фото: uazmi.org
Сімнадцять країн Євросоюзу долучилися до допомоги енергетичному сектору України, який зазнав значних пошкоджень внаслідок атак російських загарбників.
Про це повідомило Управління ЄС із питань цивільного захисту та гуманітарної допомоги у Тwitter.
"Енергетичній інфраструктурі України завдано серйозної шкоди. Для підтримки доступу до електроенергії та опалення 17 країн ЄС надіслали 500 електрогенераторів в Україну через механізм цивільного захисту ЄС", - йдеться у повідомленні.
Раніше Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що наша країна вже отримала від іноземних партнерів 700 генераторів, а ще 900 буде доставлено найближчим часом.
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05 11 2022 21:00 МЕДІА
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