Україна отримує обладнання для відновлення енергоінфраструктури від 12 країн

Міністерство закордонних справ домовилося вже з 12 країнами про постачання обладнання для відновлення енергетичної інфраструктури України, пошкодженої внаслідок російського ракетного терору.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, зазначається на сайті МЗС.

"Ми вже домовилися про постачання обладнання від урядів і компаній 12 країн: Ізраїлю, Іспанії, Італії, Литви, Німеччини, Північної Македонії, Польщі, Республіки Корея, Словаччини, Словенії, Фінляндії та Франції. Загалом йдеться про 954 одиниці енергетичного обладнання. Перші партії допомоги вже в Україні, решта очікується найближчим часом. Ми продовжуємо працювати над збільшенням кола партнерів і обсягів підтримки", – заявив міністр.

Серед обладнання, яке отримує Україна, генератори різних типів, перемикачі автоматичні, теплові гармати та інше. Як зазначив Кулеба, МВС, Міненерго, інші органи влади та державні підприємства склали та оновлюють список потреб. А МЗС України робить відповідні запити у рамках Європейського механізму цивільного захисту та центру кризового реагування НАТО. Крім того, за його словами, дипломати опрацьовують запити безпосередньо з компаніями-виробниками енергетичного обладнання Франції, Німеччини, Бельгії, Швеції, КНР та інших країн.

"Ми вдячні кожному партнеру та кожній компанії, які відгукнулася на наш терміновий запит. Україна завжди пам’ятатиме тих, хто був із нами у важку годину випробувань", – підсумував глава зовнішньополітичного відомства.