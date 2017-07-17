ПОЛІТИКА НОВИНИУкраїна передала Італії творця однієї з наймасштабніших в італійській історії схем з відмивання коштів Джузеппе Дональдо Нікосію.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Україна передала Італії зловмисника, - Луценко
Процедура екстрадиції була завершена за три місяці
Юрій Луценко. Фото: Андрій Поліковський / iPress.ua
Про це повідомив генпрокурор Юрій Луценко в Facebook.
"Вказаний зловмисник вкрав у італійців сотні мільйонів євро та багато років переховувався у різних країнах світу. Навесні цього року за результатами добре спланованої операції був затриманий СБ України", - йдеться в повідомленні.
Луценко зазначив, що процедура екстрадиції була завершена за три місяці, і в неділю зловмисник в супроводі італійської поліції вирушив на батьківщину, де незабаром постане перед судом.
Нагадаємо, що раніше Німеччина відмовила в екстрадиції в Україну колишнього голову правління "Укрсоцбанку" Бориса Тимонькіна.
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