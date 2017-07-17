Україна передала Італії зловмисника, - Луценко

Процедура екстрадиції була завершена за три місяці

Україна передала Італії творця однієї з наймасштабніших в італійській історії схем з відмивання коштів Джузеппе Дональдо Нікосію.

Про це повідомив генпрокурор Юрій Луценко в Facebook.

"Вказаний зловмисник вкрав у італійців сотні мільйонів євро та багато років переховувався у різних країнах світу. Навесні цього року за результатами добре спланованої операції був затриманий СБ України", - йдеться в повідомленні.

Луценко зазначив, що процедура екстрадиції була завершена за три місяці, і в неділю зловмисник в супроводі італійської поліції вирушив на батьківщину, де незабаром постане перед судом.

Нагадаємо, що раніше Німеччина відмовила в екстрадиції в Україну колишнього голову правління "Укрсоцбанку" Бориса Тимонькіна.