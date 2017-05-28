Україна передала ПА НАТО доповідь про взаємодію Росії з терористичними організаціями

Народна депутатка від фракції "Блок Петра Порошенка" Ірина Фріз передала віце-президентці Парламентської асамблеї НАТО Расі Юкнявічене і членам національних делегацій інформацію про зв'язки Росії з терористичними організаціями.

Про це повідомляє прес-служба "Блоку Петра Порошенка".

"Дозвольте передати Вам доповідь, підготовлену в Україні про взаємодію Росії з терорестичними організаціями, канали їх комунікації та координації. Я думаю, що вона може бути корисною для Вашої доповіді на завершальній стадії", – наголосила Ірина Фріз, звертаючись до Юкнявічене.

У свою чергу віце-президентка ПА НАТО наголосила, що насправді не Україна повинна дякувати Пвінчноатлантичному Альянсу, а НАТО повинно дякувати Україні, яка активно впроваджує європейські та демократичні цінності на східних теренах Євросюзу.

"І ми чітко усвідомлюємо, що захист наших країн починається з України. За що Вам дуже вдячні", – зазначила Раса Юкнявічене, йдеться в повідомленні.

Фріз також додала, що Україна у 2016 році у Штаб-квартирі НАТО передала матеріали та доповідь про дії президента РФ Володимира Путіна в окупованому Криму.

Нагадаємо, в Тбілісі проходить міжнародна конференція "Україна – Грузія – НАТО: актуальні питання поглиблення співпраці". Ірина Фріз є одніою з ініціаторів конференції.

Президент Грузії Георгій Маргвелашвілі під час зустрічі в суботу з президентом ПА НАТО Паоло Аллі попросив його про допомогу в поліпшенні оновлюваної програми національної безпеки країни.