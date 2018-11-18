Україна передала ПА НАТО доповіді про діяльність російських приватних військових компаній

У документах йдеться про діяльність ПВК на Сході України та Сирії

Делегація України передала дві доповіді, присвячені діяльності російських приватних військових компаній на Донбасі та в Сирії, членам Парламентської асамблеї НАТО.

Про це повідомила народна депутатка, голова української делегації в ПА НАТО Ірина Фріз у неділю, 18 листопада.

"Доповіді містять факти, прізвища та докази безпосереднього їх (ПВК, – ред.) використання урядом РФ для вирішення завдань державної політики за кордоном", – зазначила Фріз.

За словами очільниці української делегації, приватні військові компанії є аналогом Сил спеціальних операцій, які використовуються "з метою зниження іміджевих ризиків для Кремля та його прихованої участі у силових акціях за межами Росії".

Також українська делегація презентувала доповідь про зв'язки Росії з ісламськими терористичними організаціями.

"Особливу увагу приділяємо зв'язкам Кремля з Талібаном, а також свідченням постачання зброї та матеріальних ресурсів. Талібан – тема окремої доповіді Парламентської Асамблеї, що виноситься на обговорення цієї сесії. Також в нашій доповіді свідчення того, як російські спецслужби заохочують радикальних ісламістів залишати територію Росії, зокрема забезпечуючи їх переліт, та брати участь у бойових діях за межами держави, зокрема в Сирії на боці Ісламської держави", – повідомила депутатка.