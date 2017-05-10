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Україна передала США весь перелік озброєння, яке хоче отримати, - Муженко

Україна просить про надання засобів повітряної розвідки, протитанкові системи, системи РЕБ
Україна передала США весь перелік озброєння, який би хотіла отримати, всі переговори проведені, тепер рішення залежить від Вашингтона.
Україна передала США весь перелік озброєння, яке хоче отримати, - Муженко

Про це журналістам розповів начальник Генштабу Віктор Муженко.

За його словами, Україна просить про надання засобів повітряної розвідки, протитанкові системи, системи РЕБ.

Начальник Генштабу додав, що тепер треба чекати на політичне рішення, пише "Українська правда".

На запитання, що може завадити отримати таку допомогу від США, Муженко зазначив, що дехто трактує, що вибухи складів у Калинівці направлені на те, щоб завадити поставкам озброєння.

Нагадаємо, раніше спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер заявив, що Пожежа і вибухи на арсеналі ВСУ у Калинівці Вінницької області не вплинуть на рішення Сполучених Штатів Америки щодо надання летальної зброї Україні.

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05 10 2017 22:35
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